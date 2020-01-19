Под Днепром простились с 24-летним бойцом ВСУ, убитым снайпером на Донбассе: видео

В городе Каменское Днепропетровской области провели в последний путь военнослужащего Алексея Кучкина, который погиб 15 января в результате обстрела, который устроил снайпер боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "5 канал".

24-летний военнослужащий 92-й механизированной бригады Алексей Кучкин погиб вблизи Авдеевки Донецкой области от пули снайпера, которая попала ему в лицо. Раненого срочно эвакуировали в госпиталь, однако спасти жизнь бойца медики не смогли.

Алексей Кучкин подписал контракт с Вооруженными силами три года назад и служил стрелком. Во время отпуска, который был месяц назад, воин женился и снова вернулся на передовую.





"Самый ответственный человек за время несения службы… Очень трудолюбивый человек. И это ужас, это трагедия. Я не знаю, как это описать", - вспоминал погибшего его боевой товарищ Ростислав Копайло.

В последний путь Алексея Кучкина провели в его родном городе Каменском.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 18 января, на Донбассе в результате обстрелов боевиков ранения получили восемь украинских военнослужащих.