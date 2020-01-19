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Все напряженно: в Украине указали на главную сложность в переговорах из-за "черных ящиков" сбитого самолета

воскресенье, 19 января 2020, 21:35
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что консультации украинских и иранских экспертов по вопросу возвращения в Украину "черных ящиков" самолета МАУ, сбитого в Тегеране, продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - заявил секретарь СНБО.

Данилов призвал отечественные и иностранные СМИ "занимать взвешенную и ответственную позицию по отношению освещения вопроса о возвращении в Украину "черных ящиков".

Кроме того подчеркнул, чтобы СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользовались официальной информацией украинских органов власти.

Напомним, что украинцев попросили 19 января нажать на автомобильный сигнал и так отдать последний долг членам экипажа украинского самолета, который погиб в небе над Тегераном 8 января.

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