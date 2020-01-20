RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 января

14:28
В Украине в страшном ДТП погибла владелица известной клиники: фото
14:23
В Украину с важным визитом прибыл министр из Ирана: первые подробности
13:59
В Борисполе пьяный "турист" устроил дебош в аэропорту, видео
13:53
В Херсоне начались "облавы" на авто из-за обысков по делу Гандзюк, фото
13:28
Другого выбора не было: принц Гарри объяснил решение отказаться от королевского титула
13:18
Поклонская сделала неожиданное заявление о возвращении в Киев и "помощи" Зеленскому
12:59
Появилось фото "героя", который разбил шесть авто в Киеве
12:22
Премия Гильдии киноактеров 2020: все победители и лучшие наряды звезд
12:21
Масштабные обыски по делу Гандзюк: названо имя вероятного "организатора" банды
12:06
Голый труп и одежда вокруг: в Киеве обнаружили страшную находку, фото
11:45
Пытали и убивали: появился жуткий рассказ о "секретной" тюрьме боевиков на Донбассе
11:43
Под Киевом "копы" обнаружили труп в салоне авто, которое остановили: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Борисполе пьяный "турист" устроил дебош в аэропорту, видео

понедельник, 20 января 2020, 13:59
переглянути новину українською

В аэропорту Борисполь пограничникам пришлось усмирять пьяного пассажира, которого за неадекватное поведение сняли с борта самолета, улетевшего в Египет.

Об инциденте на пункте пропуска сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как сказано в сообщении, житель Киевской области, который должен был лететь рейсом в Шарм-эль-Шейх, изрядно выпил в одном из заведений в терминале аэропорта. Из-за неадекватного поведения пассажира, сотрудники авиакомпании-перевозчика сняли его с борта самолета.

"Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья остались на борту самолета, начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям охранников границы", - сообщили подробности в Госпогранслужбе.


Усмирить неудавшегося туриста уговорами не удалось, пограничникам отдела "Борисполь" пришлось задержать его и привлечь к административной ответственности. Теперь вместо поездки на египетский курорт солнечного, киевлянину придется посетить суд.

Как сообщал "Апостроф", в пункте пропуска "Кучурган" на границе с Молдовой пограничники задержали гражданина Молдовы с самодельными номерными знаками и советской символикой.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Замурованный выход и ручная сигнализация: шокирующие подробности пожара в колледже Одессы (документ)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: