В Борисполе пьяный "турист" устроил дебош в аэропорту, видео

В аэропорту Борисполь пограничникам пришлось усмирять пьяного пассажира, которого за неадекватное поведение сняли с борта самолета, улетевшего в Египет.

Об инциденте на пункте пропуска сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как сказано в сообщении, житель Киевской области, который должен был лететь рейсом в Шарм-эль-Шейх, изрядно выпил в одном из заведений в терминале аэропорта. Из-за неадекватного поведения пассажира, сотрудники авиакомпании-перевозчика сняли его с борта самолета.

"Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья остались на борту самолета, начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям охранников границы", - сообщили подробности в Госпогранслужбе.





Усмирить неудавшегося туриста уговорами не удалось, пограничникам отдела "Борисполь" пришлось задержать его и привлечь к административной ответственности. Теперь вместо поездки на египетский курорт солнечного, киевлянину придется посетить суд.

Как сообщал "Апостроф", в пункте пропуска "Кучурган" на границе с Молдовой пограничники задержали гражданина Молдовы с самодельными номерными знаками и советской символикой.