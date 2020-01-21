Мороз - не помеха! Сеть повеселило фото необычной "модницы" в Одессе

В одесских городских пабликах в социальных сетях активно обсуждают фотографию девушки, которая просто ошарашила своим внешним видом всех окружающих.

На опубликованном снимке запечатлена девушка, которая обута в тапки. И это при том, что сейчас в Одессе минусовая температура, да и вообще с выбором обуви у героини явно проблемы, так как зимой в тапках люди по улицам не ходят.

Также в сети обратили внимание и на верхнюю одежду девушки, которая также вызывает спорные эмоции.

"Стиль "крокодилЬ" в Одессе", - подписал фотографию ее автор.

Напомним, что сотрудники Ивановской пожарно-спасательной части в Одесской области решили устроить необычные зимние праздники для детей и отправили к ним "пожарного" Деда Мороза.