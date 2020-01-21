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Поведение, типичное для крыс: журналисты рассказали, как "кокаин игорного бизнеса" повлиял на население в Австралии

вторник, 21 января 2020, 09:15
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Люди-игроманы в точности копируют поведение подопытных крыс, которым ученые стимулировали центры удовольствия, после чего жизненные инстинкты животных подавлялись и те нередко умирали.

Об этом идет речь в австралийском фильме "Нация игроманов", который проанализировал "Апостроф".

"Если стимулировать получение удовольствия – человек на подсознательном уровне будет стремиться получать его еще и еще", - утверждают создатели фильма, подчеркивая мысль о том, что игорная зависимость является опасным социальным явлением, приводящим к часто необратимым последствиям. Наибольшую зависимость у людей вызывают автоматы – "однорукие бандиты". Их называют "кокаином игорного бизнеса".

"Нацией игроманов" назвали австралийцев создатели фильма. Своей картиной они рассказали историю о том, к каким ужасным последствиям привело влияние лоббистов игрового бизнеса на политические процессы Австралии.

"Приходишь в сознание, лишь когда в кошельке заканчиваются деньги. Тебя охватывает паника – неоплаченные коммунальные счета, нечем кормить детей… Я не помню, как в тот день вышла из салона, помню только, как куда-то ехала с единственной мыслью – убить себя. Но вместо этого ограбила магазин, угрожая продавщице ножом", - рассказала для фильма одна из жертв игорной индустрии.

Напомним, 16 января депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса, написанный и пролоббированный представителями украинского игорного бизнеса. Эксперты называют это опасным явлением, которое может привести к зависимости политиков от руководителей игорного бизнеса. Это, в свою очередь, несет угрозу благополучию нации.

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