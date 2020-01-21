В Украине немного потеплеет: синоптики озвучили детальный прогноз на 21 января

Во вторник, 21 января, в Украине будет тепло и без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура в большинстве регионов страны будет выше, чем показывали столбики термометров 20 января. На западной части прогнозируют днем +3...+6 градусов за Цельсием. Однако в Закарпатской области будет 0...+2. Теплее в Черновицкой - 4-6 градусов тепла.

На востоке страны градусники покажут днем 0...+2. Такая же погода будет и на севере Украины. В южных регионах днем +2...+5 градусов, а ночью -1...+2.

В центральных областях и в Киеве синоптики прогнозируют днем +2...+4 градуса, а ночью - 0...-2. Также без осадков. Ветер западный 7-12 м/с.

Как сообщал "Апостроф", 20 января в Украине начало снежить. Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на ближайшие дни.