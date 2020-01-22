Бойцы ВСУ трогательно поздравили украинцев с Днем соборности с передовой: видео

22 января в Украине отмечается День соборности, по случаю чего украинские военные на Донбассе записали трогательный видеоролик с поздравлениями.
На опубликованных в сети кадрах защитники Украины рассказывают о важности такого праздника, так как он объединяет всю страну, несмотря на все трудности.
"Все мы тут едины, за нашу волю, за независимость", - говорить девушка-военная на видео.
Также военные рассказали, что сейчас на Донбассе находятся защитники родины со всех уголков страны и они смогли сплотиться ради единого дела.
"Желаю, чтобы так было во всей Украине", - добавил боец ООС.
Напомним, что в честь праздника Дня соборности Украины в Киеве люди образовали "живую цепь".
Также по случаю праздника президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам.