RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 января

16:52
Стало известно о важном решении по судьбе украинского певца, приговоренного к казни в Малайзии
16:38
Стало известно о важном решении по судьбе украинского певца, приговоренного к казни в Малайзии
16:33
Умер известный британский комик Терри Джонс, придумавший "Монти Пайтон"
16:18
В Украине пошутили над желанием принца Гарри отделиться от семьи - говорят, все дело в красотах Житомира
15:48
Известного певца напоили снотворным и обокрали в поезде по дороге в Киев
15:43
Коломойский выиграл важный суд против НБУ и "ПриватБанка": скандальные подробности
15:31
Бойцы ВСУ трогательно поздравили украинцев с Днем соборности с передовой: видео
15:24
В Киеве почтили память погибших героев Небесной Сотни: фото
14:57
В центре Киева совершили дерзкое нападение на нардепа: объявлен план-перехват
14:47
Ким Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей
14:33
Война убила в нем детство: на Волыни простились с трагически погибшим молодым бойцом ВСУ, фото
14:32
Пугачева и Галкин показали маленькую дочь-артистку - девочка очаровала сеть хитом Джо Дассена
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бойцы ВСУ трогательно поздравили украинцев с Днем соборности с передовой: видео

среда, 22 января 2020, 15:31
переглянути новину українською

22 января в Украине отмечается День соборности, по случаю чего украинские военные на Донбассе записали трогательный видеоролик с поздравлениями.

На опубликованных в сети кадрах защитники Украины рассказывают о важности такого праздника, так как он объединяет всю страну, несмотря на все трудности.

"Все мы тут едины, за нашу волю, за независимость", - говорить девушка-военная на видео.

Также военные рассказали, что сейчас на Донбассе находятся защитники родины со всех уголков страны и они смогли сплотиться ради единого дела.

"Желаю, чтобы так было во всей Украине", - добавил боец ООС.

Напомним, что в честь праздника Дня соборности Украины в Киеве люди образовали "живую цепь".

Также по случаю праздника президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Пенсионный возраст: почему инициативы власти могут вывести людей на улицы

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: