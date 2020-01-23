Позорище и трус: пользователи соцсетей жестко прошлись по Киве из-за драки в ресторане

Соцсети бурно отреагировали на нападение нардепа Ильи Кивы на ветерана АТО в киевском ресторане.

Пользователи заинтересовались происхождением средств на личную охрану, потребовали лишить Киву мандата и отправить на принудительное "медицинское освидетельствование".

Напомним, 22 января, в ресторане "МОССО" на Крещатике Кива головой ударил ветерана АТО Михаила Маймана, сломав ему нос. В ответ мужчина нанес удар Киве по лицу, тот едва устоял на ногах. Охрана нардепа тут же повалила ветерана на пол, Кива вернулся к своему столу.

Позже он сообщил, что снял побои и заявил: Майман якобы неоднократно угрожал ему. Однако пользователям соцсетей его версия не показалась правдоподобной: в сети на инцидент отреагировали требованиями привлечь Киву к ответственности.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении Кивы. Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 УК — умышленное средней тяжести телесное повреждение. Общественность призывает Офис генпрокурора провести беспристрастное расследование и установить вину инициатора потасовки. В правовом государстве народный депутат, который открыто угрожает и наносит телесные повреждения гражданам, должен нести ответственность по всей строгости закона.