В Давосе наказали "героя парковки" из Украины, оставившего авто на тротуаре: фото

В сети показали фото украинца, который припарковал на тротуаре свое авто, приехав на нем в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Напомним, мужчина поставил свой джип Toyota прямо на тротуаре и беззаботно рассказывал на камеру журналистам, кто приехал с ним на форум. Работники СМИ обратили внимание, что на стекле авто уже появился выписанный местной полицией штраф - 120 швейцарских франков (около 150 евро).

"Мать честная! Сейчас пойдем платить. Ну ничего страшного, что же делать. Приехали, увидели, а тут вот как. Мы тут неделю уже, ничего не нарушали, просто так получилось, что сегодня оставили тут машину", - спокойно объяснил водитель.

По словам мужчины, он приехал на авто прямо из Киева.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Богатырской, заметили "героя парковки", которому ничего не помешало припарковаться на тротуаре для пешеходов.