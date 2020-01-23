В сети раскрыли скандальные подробности про ветерана АТО, с которым дрался Кива

Ветерана АТО, который дрался с депутатом из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильей Кивой в ресторане Киева, назвали мародером и наркоманом.

Об этом сообщает доброволец и участник войны на Донбассе Алексей Бык на своей Facebook-странице.

Он отметил, что не считает Киву хорошим человеком, потому он заслуживает удара в лицо. Однако доброволец призвал не называть второго участника драки "ветераном", и объяснил почему.

"Потому что человек, который его (Киву - "Апостроф") ударил - из тех "ветеранов", которые тупо занимались мародерством и "отжимом". Это нарколыга, который находился в розыске по нескольким статьям, в том числе за похищение человека. Обосновано. Скрывался за границей. Ранее они (Кива и второй участник драки - "Апостроф") с тем драчуном дружили и вместе "решали вопросы", а здесь поссорились", - написал Бык.

Участник войны на Донбассе опубликовал фото криминального авторитета Юры Ериняка по кличке "Молдаван" и "ветерана", который ударил Киву - Михаи Помагайбо "Моня" (подручный Молдавана).

Как сообщал "Апостроф", три года лишения свободы может получить нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, который 22 января в Киеве побил ветерана АТО.