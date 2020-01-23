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В Украину не пустили трех политиков из России: подробности

четверг, 23 января 2020, 14:32
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Фото: ДПСУ

22 января пограничники не пустили в Украину трех российских политиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

Рейсом из Лондона в международный аэропорт "Борисполь" прилетел экс-мэр и член правящей политической партии РФ "Единая Россия". Подтвердить цель своего визита мужчина не смог. Политику отказали в пересечении границы и утром 23 января он вылетел в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)". Один из них также представитель "Единой России", другой - компартии РФ. Прилетели рейсом из Минска и заверили, что будут участвовать в конференции. Политиков вернули в Беларусь обратным рейсом.

Как писал "Апостроф" ранее, корреспондента российского пропагандистского телеканала НТН Алексея Чеботарева в декабре 2019 года не пустили в Украину.

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