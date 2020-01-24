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Массовое убийство в Германии: в полиции раскрыли детали жуткой трагедии

пятница, 24 января 2020, 20:55
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Массовая перестрелка в немецком городке Рот-ам-Зее, в результате которой погибли 6 человек, скорее всего, возникла из-за семейного конфликта.

Об этом сообщает Bild.

Выстрелы прозвучали в гостевом доме "Deutscher Kaiser". Как утверждает газета, тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция.

Стрелок оказался 1983 года рождения. Он - гражданин Германии.

Предыстория стрельбы пока остается загадкой. Впрочем, по информации издания, погибшие являются членами одной семьи.

Впоследствии полиция официально подтвердила, что погибшие были родственниками. Среди жертв оказались отец и мать стрелка. Мотив нападения пока не известен.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Сиэтле (штат Вашингтон, США) произошла стрельба , в результате которой погиб один человек, еще пять получили ранения. По данным правоохранителей, стрелок открыл огонь возле рынка Пайк-плейс, который является популярным туристическим местом с интенсивным пешеходным движением. Сам злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивают.

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