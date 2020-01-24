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Появилась новая забавная фотожаба на визит депутатов Рады в Давос

пятница, 24 января 2020, 16:40
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В интернете посмеялись с поездки украинских народных депутатов на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

Фотожабу разместил украинский художник Александр Бабак на своей Facebook-странице.

На фоне кадра из советского кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" художник написал смешную реплику.

Напомним, 21 января в швейцарском Давосе начал свою работу Всемирный экономический форум, на котором присутствовали нардепы Украины и президент Владимир Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в сети фотожабой высмеяли поездку украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давос, которую по сообщениям СМИ, оплатил "Украинский дом" украинского олигарха Виктора Пинчука.

Также ранее в сети высмеяли, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на форуме в Давосе не было главы Офиса президента Андрея Богдана.

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