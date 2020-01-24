Появилось первое фото коронавируса, убившего десятки человек

Появилось первое фото смертельного коронавируса из Китая, который унес жизни 26 человек.

Снимок опубликовало Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая.

Кадр был сделан с помощью электронного микроскопа.

Фотография мгновенно распространилась во всех СМИ и социальных сетях.

Фото: The Chinese disease prevention authority

Ранее "Апостроф" сообщал, что смертельный коронавирус мог зародиться в лаборатории китайского города Ухань, которая имеет статус высшего уровня биологической угрозы. Здесь изучают наиболее опасные патогены в мире.

Напомним, что в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, инфицированный человек умер прямо в приемном отделении больницы.