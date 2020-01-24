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В Донецке слышны звуки выстрелов: опубликованы видео очевидцев

пятница, 24 января 2020, 19:36
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В сети появились свежие видео из Донецка, там слышны звуки выстрелов.

Об этом сообщает Necro Mancer в Twitter.

В городе слышны не только звуки выстрелов, а и взрывы.

"Не полностью видно небо - реально красивое было, так уроды все испортили...", "а что ж вчера был за АДОВЫЙ пожар в стороне Песок", "да это же музыка!", "Главное чтобы на бульвар Пушкина не прилетело и не помешало господам комиссарам обсуждать безальтернативный Минск и делить российское бабло .А то что люди снова побегут в подвалы - так сами виноваты что не так поднялись.То ли дело скрепные крымчане которых не грех было и спасти", "в честь чего концерт? встреча в Минске", - пишут в комментариях.

Больше о боях на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Когда говорят пушки: Киев и Москва молчат о тяжелых боях на Донбассе

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