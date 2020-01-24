В Донецке слышны звуки выстрелов: опубликованы видео очевидцев

В сети появились свежие видео из Донецка, там слышны звуки выстрелов.
Об этом сообщает Necro Mancer в Twitter.
В городе слышны не только звуки выстрелов, а и взрывы.
#Донецк, С-З, 17-03к, "ещё разрывы, много их" https://t.co/YCvBj862PP pic.twitter.com/K2G9Mrmd2U— Necro Mancer (@666_mancer) January 24, 2020
#Донецк, С-З, "Такое слышим" 16-34к https://t.co/wiKBVBwdrk pic.twitter.com/rDDz0g0vUx— Necro Mancer (@666_mancer) January 24, 2020
"Не полностью видно небо - реально красивое было, так уроды все испортили...", "а что ж вчера был за АДОВЫЙ пожар в стороне Песок", "да это же музыка!", "Главное чтобы на бульвар Пушкина не прилетело и не помешало господам комиссарам обсуждать безальтернативный Минск и делить российское бабло .А то что люди снова побегут в подвалы - так сами виноваты что не так поднялись.То ли дело скрепные крымчане которых не грех было и спасти", "в честь чего концерт? встреча в Минске", - пишут в комментариях.
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