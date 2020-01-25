RU  UA  EN

суббота, 25 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 января

17:37
Искали около полугода: задержаны подозреваемые в убийстве адвоката в Кропивницком, фото
17:03
Юрий Горбунов показал нежный снимок объятий с маленьким сыном
16:34
Убийство Гандзюк: появились тревожные данные по экстрадиции из Болгарии ключевого фигуранта
16:23
Катастрофа самолета МАУ: погибшую украинку заподозрили в тайных поставках оружия
15:48
В Киеве при странных обстоятельствах погиб парень: опубликованы фото
14:59
В России задержали фаната боевиков ДНР, совершившего 9 убийств: фото и видео
14:48
В сети показали фото хитрого мошенника-болтуна, "работающего" в Киеве
14:31
Полиция поймала членов банды, которая расстреляла адвоката в Кропивницком: фото
14:21
Диван – наш, квартира – не наша: Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья
13:55
Люди в панике: момент смертельного землетрясения в Турции попал на видео
13:30
В Турции десятки людей погибли при землетрясении: новые видео последствий
12:59
David Axelrod представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020 - ее он написал, когда узнал о беременности жены
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийство Гандзюк: появились тревожные данные по экстрадиции из Болгарии ключевого фигуранта

суббота, 25 января 2020, 16:34
переглянути новину українською

В Бургасе (Болгария) на 72 часа задержали Алексея Москаленко (Левина) - подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которого разыскивает Интерпол.

Об этом сообщает Zn.ua.

Москаленко объявили в розыск в январе 2019 года. Некоторое время он скрывался от следствия в Доминиканской республике, а затем вместе с женой Мариной перебрался в Болгарию, где жил под чужой фамилией. Сейчас мужчину задержали болгарские правоохранители. В отделении полиции он проведет 72 часа и будет ждать решения суда, в который уже обратились силовики, чтобы задержать Алексея Москаленко на 40 дней для дальнейшей экстрадиции в Украину.

Между тем в СБУ говорят, что сама процедура естрадиции может затянуться на годы. Это может произойти в том случае, если не будет получено согласие на упрощенный порядок проведения всех необходимых действий.

Подробнее о ходе дела Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк сих пор на свободе.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Крым в оккупации: российским "благо­получием" там и не пахнет

Погода порадует снегом, но не везде: синоптики рассказали о метеокартине на выходные

Когда говорят пушки: Киев и Москва молчат о тяжелых боях на Донбассе

У нас было шесть вариантов численности населения и все разные - специалист Института демографии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: