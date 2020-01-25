Убийство Гандзюк: появились тревожные данные по экстрадиции из Болгарии ключевого фигуранта

В Бургасе (Болгария) на 72 часа задержали Алексея Москаленко (Левина) - подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которого разыскивает Интерпол.

Об этом сообщает Zn.ua.

Москаленко объявили в розыск в январе 2019 года. Некоторое время он скрывался от следствия в Доминиканской республике, а затем вместе с женой Мариной перебрался в Болгарию, где жил под чужой фамилией. Сейчас мужчину задержали болгарские правоохранители. В отделении полиции он проведет 72 часа и будет ждать решения суда, в который уже обратились силовики, чтобы задержать Алексея Москаленко на 40 дней для дальнейшей экстрадиции в Украину.

Между тем в СБУ говорят, что сама процедура естрадиции может затянуться на годы. Это может произойти в том случае, если не будет получено согласие на упрощенный порядок проведения всех необходимых действий.

Подробнее о ходе дела Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк сих пор на свободе.