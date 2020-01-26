Дело одесского "отца контрабанды": появились новые скандальные подробности

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в создании преступной организации, сняли "электронный браслет", однако в ближайшее время он будет снова надет.

Об этом сообщил адвокат Альперина Андрей Федур в Facebook

"Пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС", - написал он.

По словам Федура, несколько дней назад прокурор САП Перов боролся за то, чтобы продолжить судом обязанность носить "электронный браслет", и такое решение было принято ВАС. Однако Перов "забыл" передать решение в исполнение.

Позже "Украинская правда" сообщила, что САП инициировать регистрацию уголовного производства в отношении сотрудников полиции, которые сняли "электронный браслет" с Альперина и взыскании с него 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

Предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить "электронный браслет" в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которая предусматривала, в том числе, обязанность носить "браслет". Если он дал согласие на снятие "браслета", то он нарушил это постановление. Поэтому завтра САП и НАБУ будут решать два вопроса - регистрацию уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подачу в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 миллионов гривен за снятие "браслета", - пояснил начальник отдела САП, процессуального руководителя в деле Альперина Роман Симкив.

Прокурор САП подчеркнул, что когда полиция снимает "электронный браслет" с подозреваемого, она сообщает об этом прокурору, следователю или детективу, однако в воскресенье ни один из представителей обвинения уведомлен не был. Тем не менее, "браслет" был снят около 12:00 дня.

"Уже за вмешательства НАБУ сейчас повторно этот "браслет" будет одет на Альперина. Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Ибо такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вадим Альперин убежал от детективов НАБУ во время спецоперации, когда были задержаны 10 сотрудников таможни. Президент Владимир Зеленский публично попросил помощи в его поисках. До этого стало известно, что он предлагал сотрудникам НАБУ взятку в 800 000 долларов.