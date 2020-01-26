RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 января

16:34
Нацбанк запустит в оборот 200 грн нового образца: главные отличия, фото и видео
14:30
Что будет с курсом доллара: аналитики дали прогноз на следующую неделю
08:30
Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет, а кто - в 65: детальное разъяснение для украинцев

24 января

20:41
Повышение пенсионного возраста: Конституционный суд принял важное решение
14:21
Глава "Нафтогаза" подколол журналистку насчет своей огромной зарплаты: видео
14:04
Можно получить еще столько же: в Украине рассказали, куда лучше деть выплаченные Россией миллиарды
10:07
Тариф на газ в Украине вырос: почему пришли две платежки
09:56
В Украине хотят ввести финансовый паспорт: для чего он нужен
09:28
Гривна резко упала перед выходными: курс валют от НБУ

23 января

17:24
Гончарук анонсировал увеличение добычи газа в Украине
09:35
Нужен базовый доход: эксперт указал на интересный вариант решения проблем с пенсиями в Украине
08:25
Гривна снова начинает падать: курс валют от НБУ на 23 января
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Посылки из Китая будут сжигать: соцсети взорвал фейк об угрозе коронавируса в Украине

воскресенье, 26 января 2020, 20:32
переглянути новину українською

В сети большую популярность получила шуточная "новость" о том, что в связи с эпидемией смертельного коронавируса "Укрпошта" якобы будет сжигать посылки, которые прибывают из Китая.

Об этом сообщил сайт "UaReview", на котором размещаются шуточные фейковые новости.

В опубликованном тексте говорится, что посылки из Китая будут "визуально определять на наличие бактерий", или сразу сжигать.

"Мы давно готовились к такого рода эпидемиями и периодически сжигали каждую пятую посылку ради профилактики", – с сарказмом написали авторы "новости" от имени "анонимного источника из Укрпошты".

Пошутили также по поводу огнеметов Илона Маска, справок из КНР на украинском языке и "коней, которые перевозят посылки".

Интересно, что некоторые пользователи сети, которые ожидают свои посылки с AliExpress, восприняли новость как настоящую и успели возмутится.

Как ранее сообщал "Апостроф", риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и что грозит миру

Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б"

Крым в оккупации: российским "благо­получием" там и не пахнет

Погода порадует снегом, но не везде: синоптики рассказали о метеокартине на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: