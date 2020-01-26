Посылки из Китая будут сжигать: соцсети взорвал фейк об угрозе коронавируса в Украине

В сети большую популярность получила шуточная "новость" о том, что в связи с эпидемией смертельного коронавируса "Укрпошта" якобы будет сжигать посылки, которые прибывают из Китая.

Об этом сообщил сайт "UaReview", на котором размещаются шуточные фейковые новости.

В опубликованном тексте говорится, что посылки из Китая будут "визуально определять на наличие бактерий", или сразу сжигать.

"Мы давно готовились к такого рода эпидемиями и периодически сжигали каждую пятую посылку ради профилактики", – с сарказмом написали авторы "новости" от имени "анонимного источника из Укрпошты".

Пошутили также по поводу огнеметов Илона Маска, справок из КНР на украинском языке и "коней, которые перевозят посылки".

Интересно, что некоторые пользователи сети, которые ожидают свои посылки с AliExpress, восприняли новость как настоящую и успели возмутится.

Как ранее сообщал "Апостроф", риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено.