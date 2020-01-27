Боевики на Донбассе устроили циничную провокацию: названа цель оккупантов

Пророссийские боевики на Донбассе в пределах участка разведения № 3 Петровское заняли оставленные позиции подразделений Объединенных сил и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом инциденте на своей Facebook-странице сообщила украинская сторона Общего центра по контролю и координации (ОЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации на линии разграничения сторон.

Имитация нарушения разведения сил произошла вечером 26 января.

"Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Украинская сторона ОЦКК считает, что целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции к разведению или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 26 января, на Донбассе один украинский военный получил смертельные ранения.