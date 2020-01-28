Винни-Пух, Кличко и другие: появилась новые забавные фотожабы про коронавирус

Распространение в мире коронавируса, вспышка которого началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года и который пока не добрался до Украины, стало поводом для шуток в сети.

Забавные фотожабы о попытках борьбы с коронавирусом выложил на странице в Facebook пользователь Александр Бабак.

На одной из картинок изображен столичный мэр Виталий Кличко, который сообщает: "Дал команду запретить въезд коронавируса в Киев. Поставили знаки".

Еще одна иллюстрация изображает традиционную украинскую зимнюю закуску - сало, чеснок и лук. Подпись под картинкой гласит: "Украинские ученые изобрели лекарства против коронавируса".

Героями еще одной фотожабы стали персонажи мультфильма Винни-Пух и Пятачок, которые оказались в китайском ресторане.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли рекомендации по защите от смертельного коронавируса 2019-nCoV из Китая.