В Одессе "героя парковки" настигла мгновенная карма: опубликовано фото

В Одессе водитель припарковал свой автомобиль с нарушением правил парковки - на тротуаре, после чего транспорт провалился под землю.

Об этом сообщает "Думская – Новости Одессы" у себя на канале в Telegram.

Так, по информации журналистов, эпизод имел место на пересечении улицы Инглези и проспекта Небесной Сотни. Администраторы канала в шутку отметили, что опасность "провалиться" – хороший способ убедить местных водителей не парковать автомобили в неположенных местах.

"На углу улицы Инглези и проспекта Небесной Сотни внедорожник не оправдал своего названия и провалился под землю. Чиновники выбрали очень хитрый способ борьбы с парковкой на тротуаре", - заметили на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото "героя парковки" из Киева, который разместил свой автомобиль на детской площадке, рядом с песочницей.