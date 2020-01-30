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Украинские военные провели учения со смертоносным оружием: мощные фото

четверг, 30 января 2020, 09:33
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Фото:

В зоне ООС в Луганской области артиллеристы провели военные учения и показали, как работают реактивные системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщают в Telegram-канале "Дежурный ООС».

Обучение прошли на базе одного из артиллерийских подразделений. К ним привлекли командиров ракетных и артиллерийских воинских частей, начальников артиллерии подразделений и офицеров-артиллеристов

Во время практической фазы артиллеристы отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетного удара с РСЗО "Смерч" как в повседневной деятельности, так и в кризисных ситуациях с подготовленных и неподготовленных позиционных районов в условиях, приближенных к боевым.

Также бойцы ВСУ отработали свои действия в ходе условной химической атаки со стороны противника.

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Как информировал "Апостроф" ранее, на Приазовье в районе отвода тяжелого вооружения украинские военные боролись за звание лучшего минометного расчета. Главным показателем мастерства и обученности военнослужащих стала боевая стрельба из штатных минометов. Цели находились на расстоянии почти 2000 метров. И для расчетов 120-мм минометов это был круг радиусом 15 метров с мишенью в центре.


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