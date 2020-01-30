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В Одессе из-за аномального тепла зацвел сад: опубликованы красочные фото

четверг, 30 января 2020, 19:15
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Из-за аномально теплой зимы в Ботаническом саду Одесского национального университета зацвели подснежники и розы.

Об этом сообщает "Думская".

По словам ведущего специалиста Ботсада Аси Голокоз, январские подснежники – это норма для региона, однако крокусы появились на две-три недели раньше положенного срока.

"Для Одессы характерны "теплые окна", когда столбик градусника дней на десять не опускается ниже нуля. Это благоприятные температуры для подснежника, и цветы этим пользуются, чтобы показаться горожанам", – сообщила она.

Аномальнее всего ведут себя розы: они не уходили в спячку и цвели весь декабрь и январь.

"В начале зимы розы должны были сбросить листья и цветы, заснуть. Вместо этого они продолжают цвести, вегетация идет полным ходом", – говорит Голокоз.

Погодные аномалии, добавляет специалист, не самым лучшим образом скажутся на растениях. Если полноценная зима так и не наступит, то те же розы будут плохо цвести в следующем году, поскольку потратят много сил в этом. Кроме того, плюсовые температуры на руку вредителям и возбудителям инфекционных заболеваний, которые быстро погибают на морозе. Однако и резкое похолодание тоже не лучший вариант: быстрое падение температуры может убить растение, которое так не вступило в зимнее состояние покоя.

Питтоспорум — смолосемянник
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Акокантера (Acokanthera)
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Бугенвилле́я (Bougainvillea)
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Пилока́рпус (Pilocárpus)
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Зимние розы
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Кливия (Clívia)
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Хамеропс приземистый (Chamaerops humilis) - пальма
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Рафиолепис зонтичный (Phaphiolepis umbellata)
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Подснежники
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1 / 1
Калина душистая (Viburnum fragrans)
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Калина душистая (Viburnum fragrans)
1 / 1
Зимние розы
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Зимние розы
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Химонант скороспелый
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