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Появилось красноречивое видео о нескончаемых провокациях боевиков на Донбассе

пятница, 31 января 2020, 17:50
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В зоне боевых действий на Донбассе боевики устроили очередную провокацию.

Об этом сообщает Военное телевидения Украины.

"Около 10 часов утра был один "приход" РПГ. Вся взрывная волна пошла в эту сторону. Нам повезло, потому что мы были на улице, а двое ребят - в наблюдательном пункте. В прошлую смену тоже были "приходы". Тогда чудом никого не задело ", - говорит военный.

Взрывной волной разрушило инженерные конструкции украинских бойцов. Теперь их нужно восстанавливать.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 24 января на Донбассе был ликвидирован очередной российский наемник из города Балашиха, РФ по имени Василий Соболев 1984 года рождения. А еще раньше стало известно, что погибший в Ливии, где после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году продолжается гражданская война, русский наемник ранее участвовал в войне на востоке Украины на стороне боевиков.

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