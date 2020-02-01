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Гуцульский вестерн: появилось забавное видео спасения дикого кабана под Ивано-Франковском

суббота, 01 февраля 2020, 04:21
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В городе Косов на Прикарпатье дикий кабан забежал на участок земли, который находится в частной собственности, в сеть попало видео, как его пытались поймать и вывезти.

Об этом сообщается на странице ВВС-Украина в Facebook.

Так, на записи видно, как несколько мужчин пытаются поймать животное в частных владениях. Всего в "операции" принимали участие 10 человек.

"Гуцульский вестерн! Невозможно оторваться. В Косове дикий кабан забежал в частные владения. Спасали его "охотники, лесники и тунеядцы". Советуем включить звук!", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львовской области на территории национального природного парка "Святые Бескиды" на камеры попала волчья стая, которая охотилась на добычу.

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