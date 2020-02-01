RU  UA  EN

суббота, 1 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 февраля

19:43
5 шагов к здоровому похудению: с чего стоит начать борьбу с лишним весом
18:53
"Реал" одержал сверхважную победу в мадридском дерби
18:05
Jerry Heil представила песню для Нацотбора на Евровидение-2020: видео
17:15
Солистка "НеАнгелов" выгуляла на Мальдивах купальник в цветах украинского флага: фото
16:11
Умер британский актер, снимавшийся в "Звездных войнах": причина смерти
15:27
Защитник "Динамо" перешел в титулованный клуб
15:14
Джокович - Тим: онлайн видео трансляция финала Australian Open
15:05
Где смотреть онлайн финал Australian Open Джокович - Тим: расписание трансляций
14:43
Украинка с мировым рекордом выиграла престижные соревнования: видео
13:50
Певица МакSим берет паузу в карьере из-за проблем со здоровьем
12:50
Сенсационная американка с российскими корнями выиграла Australian Open
12:45
Кенин - Мугуруса - 2:1 результат финала Australian Open
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Наступление коронавируса продолжается: заболевание нашли в еще одной стране Европы

суббота, 01 февраля 2020, 19:55
переглянути новину українською

В Испании обнаружили первый подтвержденный случай заражения коронавирусом нового типа, который вызывает пневмонию.

Об этом сообщает El Pais.

Турист из Германии, был частью группы из пяти немцев, которых приняли на карантин на острове. У себя на родине все они контактировали с другим немецким гражданином, у которого ранее диагностировали вирус.

Национальный центр микробиологии Испании подтвердил первый в стране случай коронавируса после того, как мужчине поставили диагноз на Канарских острове Ла-Гомера.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла возглавит министерское совещание в субботу, чтобы обсудить ответ Испании на вспышку вируса.

Ранее о случаях заражения сообщили во Франции, Германии, Финляндии, Италии, Швеции и Великобритании.

Как сообщал "Апостроф", в Украине скоро разработают собственную тест-систему для диагностики на заражение смертельным коронавирусом, который распространяется по всему миру из Китая

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

И снова протесты под ГАСИ, или "схемы" возвращаются

Уже жгут платежки: что происходит с оплатой за газ в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: