Наступление коронавируса продолжается: заболевание нашли в еще одной стране Европы

В Испании обнаружили первый подтвержденный случай заражения коронавирусом нового типа, который вызывает пневмонию.

Об этом сообщает El Pais.

Турист из Германии, был частью группы из пяти немцев, которых приняли на карантин на острове. У себя на родине все они контактировали с другим немецким гражданином, у которого ранее диагностировали вирус.

Национальный центр микробиологии Испании подтвердил первый в стране случай коронавируса после того, как мужчине поставили диагноз на Канарских острове Ла-Гомера.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла возглавит министерское совещание в субботу, чтобы обсудить ответ Испании на вспышку вируса.

Ранее о случаях заражения сообщили во Франции, Германии, Финляндии, Италии, Швеции и Великобритании.

Как сообщал "Апостроф", в Украине скоро разработают собственную тест-систему для диагностики на заражение смертельным коронавирусом, который распространяется по всему миру из Китая