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Осталась маленькая дочь: побратимы рассказали об убитой на Донбассе военной, фото

суббота, 01 февраля 2020, 20:55
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В сети показали фото и рассказали о погибшей от осколочного ранения старшем боевом медике механизированной роты 92 ОМБР "Холодный Яр" Клавдии Сытник.

Об этом сообщает пресс-служба бригады

Смерть настигла женщину, когда она несла лекарство больному бойцу. Ее не спасли даже средства защиты.

"В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении пресс-службы бригады.

Осколком какого именно снаряда была убита военный медик, еще предстоит установить.

Клавдия родилась 25 февраля 1986 года в поселке Зачепиловка на Харьковщине. Там она жила вплоть до момента подписания трехлетнего контракта с Вооруженными Силами в феврале 2017 года. Сначала проходила службу в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре перешла в ОМБР "Холодный Яр".

У женщины осталась 12-летняя дочка, отец, мама и младшая сестра с инвалидностью.

Как писал "Апостроф" ранее, за первый месяц 2020 года на Донбассе погибли 11 военнослужащихВооруженных сил Украины.

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