Прости, что не была рядом: девушка погибшего бойца ВСУ потрясла сеть признанием

Подруга погибшего на Донбассе от пули снайпера молодого бойца Николая Сорочука, волонтер Ярина Чорногуз пообещала научиться владеть оружием так же, как и ее возлюбленный, и заменить его на фронте.

Об этом девушка написала на своей Facebook-странице.

"Извини, что не была рядом, когда ты погиб, это я должна была твое тело выносить вместе с твоими собратьями из того окопа. Ничтожество, что стреляло в тебя, погибнет бесславной смертью. Ничтожество в Кремле, которое ввело войска в нашу с тобой степь, умрет так же бесславно. А ты, Красный, будешь жить. Такие, как ты, не умирают и если случаются, как там в одной песне, то на всю жизнь", - обратилась она к своему погибшему другу.

Ярина Чорногуз пообещала, что научится владеть оружием так же хорошо, как Николай. "Короче, будем воевать", - подытожила она.

Девушка также отреагировала на пересуды, вокруг ее отношений с погибшим бойцом.

"Меня за любовь к тебе будут поливать грязью и оговаривать все, кто никогда не способен представить, какой может быть любовь между двумя свободными духом от всех предубеждений людьми, которые выбрали для себе сознательно войну бок о бок на защиту Украины, а она для нас с тобой никогда не была, не является и не будет абстракцией, она - наша сущность, а мы – ее", - написала в этом душевном посте Ярина Чорногуз.

Под публикацией в соцсети сразу появились десятки сочувствующих комментариев.

"Яра сильная и мощная, поэтому и он будет жить вечно", - пишут о девушке пользователи в сети.

Как раньше сообщал "Апостроф", девушек-волонтеров, одной из которых была Ярина Чорногуз, недавно высадили из рейсового автобуса из-за того, что они попросили выключить российский сериал.