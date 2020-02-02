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Собак - не надо: в "Нафтогазе" интересно отреагировали на скандальное предложение нардепа

воскресенье, 02 февраля 2020, 10:50
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Компания "Нафтогаз" официально ответила на заявление депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара, который предложил продавать собак для того, чтобы платить за коммуналку.

В пресс-службе компании отметили, что домашних любимцев для этого продавать не нужно.

В "Нафтогазе" заявили, что семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, должны получать государственную субсидию.

"В Госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму... Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", - отметили в сообщении.

Как сообщал "Апостроф" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.

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