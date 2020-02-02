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Украинские военные понесли тяжелые потери на Донбассе: заявление штаба

воскресенье, 02 февраля 2020, 07:48
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Фото: Facebook

В субботу, 1 февраля, украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) понесли тяжелые потери - один боец погиб, один получил ранения. Кроме того, еще один военный подорвался на минах, он ранен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, за сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С началом воскресенья, 2 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщал "Апостроф", 1 февраля на Донбассе убили военного медика 33-летнюю Клавдию Сытник.Она погибла под Новотошковкой Попаснянского района Луганской области от осколочного ранения в грудь.

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