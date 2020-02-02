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В России львы устроили дикое побоище в цирке во время выступления: жуткое видео

воскресенье, 02 февраля 2020, 09:10
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В Екатеринбургском цирке (Россия) во время представления сцепились львы.

Об этом сообщает местное издание Е1.RU.

Трех животных начали поливать из пожарного брандспойта. Дрессировщик пытался усмирить разъяренных животных, но поначалу ему ничего не удавалось.

"Львы отказались выступать. Их было штук 5–6, их посадили по местам. Потом один лев подошёл к другому, и они закусились. Поливали из пожарного крана. Мы ушли, не стали ждать панику", - рассказал очевидец Е1.RU Михаил.

Под конец дрессировщик взял огнетушитель. Часть зрителей покинула зал. Некоторых окатило водой, которой пытались усмирить зверей.

"Они долго, минут 5 дрались. И первые, и вторые ряды были потом все в воде. Попросили освободить места, так как вообще побоялись, что ситуация выйдет из под контроля", - рассказала еще одна очевидица драки львов, Ирина.

В итоге львов увели с манежа, и представление продолжилось.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Уфе правоохранители устроили расправу над артистами цирка из-за несоблюдения норм безопасности.

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