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Убийство Окуевой: суд принял важное решение по подозреваемому россиянину

понедельник, 03 февраля 2020, 20:42
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В понедельник, 3 февраля, Киевский апелляционный суд оставил под стражей уроженца Российской Федерации Игоря Редькина, которого подозревают в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой.

Об этом сказано в сообщении на сайте "Судова влада України".

Апелляционные жалобы в суд были поданы стороной защиты на решение следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 года, которым подозреваемому Игорю Редькину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11 марта 2020 года.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

В сообщении напоминают, что Игорь Редькин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пунктами 6, 11, 12 ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство), части второй статьи 15, пунктами 6, 11, 12 части второй статьи 115, части первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", по данным правоохранителей, подозреваемый в убийстве Окуевой организовал преступную группу, на счету которой три убийства.

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