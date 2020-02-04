Готовят детей к убийствам: опубликованы печальные фото из Крыма

В аннексированном Крыму оккупанты продолжают готовить детей и подростков к "службе" в военизированных формированиях под видом военно-патриотических игр.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографии из города Керчь.

"Российский агрессор продолжает свое черное дело в подготовке путлер-югенд", - подписал он фотографии.

На фото видно, как подростков, одетых в военный камуфляж, заставляют строиться и стоять в почетном карауле у памятного знака боям за Аджимушкайские каменоломни - подземные каменоломни в черте города Керчь, где со второй половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск.

В так называемый "почетный караул" набрали даже несовершеннолетних девушек, которым выдали оружие. Девушкам надели красные береты, а некоторые из них даже зашнуровать берцы красными шнурками.

Ранее "Апостроф" писал о том, что в Евпатории (аннексированный Российской Федерацией Крым) устроили очередную милитаристскую акцию с детьми, на что бурно отреагировали в сети.