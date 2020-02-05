Китаец поразил знанием украинского языка на популярном шоу: сеть в восторге, видео

Китаец Сюй Чуан Юн на музыкальном шоу "Голос страны" спел украинскую песню и поразил украинцев.

Видео с выступлением разместили на видеохостинге YouTube.

Сюй Чуан Юн выполнил на украинском языке песню "Не твоя война" группы "Океан Эльзы" и завоевал расположение всех судей проекта. Тренер Дан Балан обратился к китайцу на английском, но тот настоял, чтобы с ним общались на украинском. Тогда певица Тина Кароль стала переводить слова тренера, который говорил по-ррусски,на украинский язык для Сюй Чуаня.

"Такого у нас еще не было, чтобы тренер говорил по-русски, а его переводили на украинский для китайца", - прокомментировал ведущий шоу Юрий Горбунов.

Сюй Чуан Юн в Украине проживает уже два года Язык начал изучать еще в Китае. Приехал, чтобы вступить в Киевский институт музыки имени Р. Глиэра. В КНР образование в этом учебном заведении считается самым престижным для людей, которые занимаются музыкой.

Украинцы в сети с восторгом отозвались о конкурсанте из Китая. Его много хвалили и отмечали, что у китайца, в отличие от некоторых украинцев, высокие умственные способности, если за два года он так совершенно смог овладеть языком и не собирается останавливаться на достигнутом.

Также в пример приводили старшее поколение Беларуси и Украины, которые всю жизнь говорят по-русски и принципиально не хотят переходить на украинский или изучать его. Таких людей назвали ограниченными и безответственными.

Как писал "Апостроф" ранее, на днях в Киеве водитель маршрутки высадил женщину после просьбы говорить с ней на украинском языке.