RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 февраля

14:43
Люди делятся в сети уморительными фото своих длинных котов - и как только пушистым это удается
14:25
В Турции лавина накрыла десятки людей, много погибших и пропавших без вести: фото
14:08
Говорят, участник Нацотбора на Евровидение украл песню у Эда Ширана - но сам он так не считает
13:46
В Канаде скучно: Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл свою квартиру в Нью-Йорке
13:05
Модель потратила тысячи долларов, чтобы стать живой куклой, но пока ее фото лишь пугают людей в соцсетях
12:50
Парень решил юморнуть о коронавирусе на борту самолета - цена этой шутки оказалась слишком высокой
12:37
Ким Кардашьян рассказала о своей диете и призналась, что не дает детям мясо
11:52
Эпопея с импичментом Трампа подходит к концу: решение объявят в ближайшие часы
11:45
Шеннен Доэрти поделилась трогательным посланием после диагностики 4 стадии рака
11:41
Трамп не пожал руку своей оппонентке в Конгрессе, она "отомстила": видео
11:25
DANTES выпустил "грязный" клип на песню, которую написала Jerry Heil: видео
10:50
7 фильмов с потрясающими костюмами, награжденных премией Оскар
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Китаец поразил знанием украинского языка на популярном шоу: сеть в восторге, видео

среда, 05 февраля 2020, 14:05
переглянути новину українською

Китаец Сюй Чуан Юн на музыкальном шоу "Голос страны" спел украинскую песню и поразил украинцев.

Видео с выступлением разместили на видеохостинге YouTube.

Сюй Чуан Юн выполнил на украинском языке песню "Не твоя война" группы "Океан Эльзы" и завоевал расположение всех судей проекта. Тренер Дан Балан обратился к китайцу на английском, но тот настоял, чтобы с ним общались на украинском. Тогда певица Тина Кароль стала переводить слова тренера, который говорил по-ррусски,на украинский язык для Сюй Чуаня.

"Такого у нас еще не было, чтобы тренер говорил по-русски, а его переводили на украинский для китайца", - прокомментировал ведущий шоу Юрий Горбунов.

Сюй Чуан Юн в Украине проживает уже два года Язык начал изучать еще в Китае. Приехал, чтобы вступить в Киевский институт музыки имени Р. Глиэра. В КНР образование в этом учебном заведении считается самым престижным для людей, которые занимаются музыкой.

Украинцы в сети с восторгом отозвались о конкурсанте из Китая. Его много хвалили и отмечали, что у китайца, в отличие от некоторых украинцев, высокие умственные способности, если за два года он так совершенно смог овладеть языком и не собирается останавливаться на достигнутом.

Также в пример приводили старшее поколение Беларуси и Украины, которые всю жизнь говорят по-русски и принципиально не хотят переходить на украинский или изучать его. Таких людей назвали ограниченными и безответственными.

Как писал "Апостроф" ранее, на днях в Киеве водитель маршрутки высадил женщину после просьбы говорить с ней на украинском языке.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Окей, гугл: что будет, если Украина введет налог на Facebook

В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз

Ставка на черное, или снова о рисках неправильной игорной легализации

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: