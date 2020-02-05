На поставщика бракованной техники для ВСУ завели дело: фото и детали скандала

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность преступной группировки, которая поставляла неисправные детали на "Харьковский бронетанковый завод".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что летом 2019 года члены группировки под видом фирмы из Запорожской области поставили на харьковский завод трансмиссии для танков Т-64 и Т-80 на сумму 2,5 млн гривен. Эксперты выявили, что эти детали неисправны, а правонарушители просто осуществляли ремонт старых агрегатов, которые ранее были использованы, перебивая на них номера.

В рамках расследования сотрудники СБУ провели обыски в Харькове, Мелитополе и Никополе, изъяли контрафактные запчасти для техники и документы.

Директору указанной фирмы сообщено о подозрении по ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191 УК Украины (покушение на преступление и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети произошел скандал вокруг нового военного квадрокоптера "Берегиня", предназначенного для ВСУ.