Появилась забавная фотожаба на подорожание воды в Украине

В сети высмеяли увеличение тарифов на центральное водоснабжение и водоотведение в Украине, а решение об этом приняли 4 февраля.

Фотожабу опубликовал блогер Александр Бабак на своей Facebook-странице.

"Тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение вырастут на 15-20%. Правительство объясняет это ростом зарплат в Украине. Интересно, а они зарплаты считали с премиями министров или без?", - написал блогер и разместил фотожабу в интернете.

Напомним, что с документом про установление новых тарифов можно ознакомиться по ссылке. Они вступят в силу со дня публикации закона в газете "Урядовий кур’єр".

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с платежами за отопление, которые получили украинцы.