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"Коллаборационизм и государственная измена": известный журналист дал оценку действиям Кивы

четверг, 06 февраля 2020, 12:51
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, который, по сообщениям СМИ, переписывался с депутатом Государственной думы РФ Владимиром Жириновским, является "коллаборантом и государственным изменником".

Так высказался журналист Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua.

"Если Кива переписывается с Жириновским, являющимся членом парламента РФ, то такая переписка, ее характер, называется коллаборационизм. У нас, к сожалению, не принят закон о коллаборационистах. Это, по большому счету, государственная измена. В этом случае я склонен доверять Дарвину, что все же – от приматов, обошлось без духовности. В финальной стадии ремонт Киевского зоопарка, там обещают улучшенный вольер для приматов. Говорят, там уход, тепло, кормят хорошо... Если серьезно, это коллаборационизм и отнюдь не "межпарламентское взаимодействие" в условиях войны России с Украиной. Верховная Рада, правительство не хотят называть это официально войной, определять как войну. Это их проблемы. И Верховная Рада должна была принять закон о коллаборационизме, который снял бы много вопросов. Только не поручайте его писать Бородянскому", – сказал Скрыпин.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива не стал отрицать переписку с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским, которую ранее зафиксировали журналисты.

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