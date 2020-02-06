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Под стенами ОПУ началась акция протеста против рынка земли: опубликованы фото

четверг, 06 февраля 2020, 09:49
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Под стенами Офиса Президента Украины аграрии начали акцию протеста касательно открытия рынка земли.

Об этом сообщает Pavlovsky news в Telegram.

Представители Всеукраинской аграрной рады требуют встречи с Зеленским, чтобы добиться от него "адекватного" внедрения рынка земли в Украине.

По мнению протестующих, на первом этапе право покупать землю должны получить только физические лица-граждане Украины с ограничением до 500 га.

Как сообщал "Апостроф", в ночь с четверга на пятницу, 7 февраля, во фракции "Слуга народа" планируют голосование во втором чтении за законопроект об открытии рынка земли.

Напомним. что ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что даже в случае принятия соответствующего законопроекта зимой рынок земли не получится открыть раньше осени 2020 года.

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