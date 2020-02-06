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"Убивает" нефть: появилась меткая карикатура на вспышку коронавируса в Китае

четверг, 06 февраля 2020, 07:40
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В сети появилась забавная карикатура на коронавирус и его влияние на цены на нефть в мире.

Изображение опубликовал в Facebook карикатурист Сергей Елкин.

Автор изобразил коронавирус, который решил избавится от преграды на своем пути. Он пнул бочку с нефтью и она уверенно катится вниз.

"Коронавирус наносит ответный удар", "Жаль что он ею не питается. Короновирус российский тогда бы издох. За бессмысленностью своего существования", "Да, керосином горло давно не лечат", - пишут в сети.

Распространение коронавируса типа 2019-nCoV привело к резкому сокращению спроса на нефть в Китае, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, знакомых с энергетическим рынком страны, ежесуточное потребление нефти в Китае уже сократилось примерно на 3 млн баррелей, то есть на 20%.

"Нефтяной рынок находится под давлением, цены упали более чем на $5 за баррель, необходимы усилия для того, чтобы сбалансировать ситуацию", - сказал глава Министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": "Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису.

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