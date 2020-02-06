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Зарабатывает, сидя в Раде: появились фото интересной переписки "слуги народа"

четверг, 06 февраля 2020, 17:05
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5 февраля на заседании Верховной Рады депутата от партии "Слуга народа" Людмилу Марченко заметили за бизнес-перепиской.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание ТК Media.

Журналисты сфотографировали экран телефона нардепа, которая вела коммерческую переписку, совмещая депутатскую деятельность с бизнесом.

На фото зафиксирована оплата нардепом коммунальных услуг, поставляемых тернопольскому ресторану "Бограч", а также переписка с одним из его менеджеров.

Также корреспонденту удалось зафиксировать список чатов Марченко. Среди них есть рабочие чаты ресторана - "Бограч - КАСА" и "Показники - Бограч". Исходя из присутствия Марченко в этих чатах можно сделать вывод, что народный депутат принимает участие в управлении заведением.

На фото зафиксирована переписка Марченко с одним из менеджеров ресторана Настей К., в которой депутат обсуждает коммерческие вопросы деятельности ресторана.

В одно из переписок шел такой разговор:

  • Марченко: А почему счет на меня? Я же не ПП
  • Настя К.: Должен быть на Марченко Ивана?
  • Марченко: Настюш, я депутат. Я не провожу никакой коммерческой деятельности. ФОП Марченко Иван. Согласно закону все делаем. Я сейчас оплачу, чтоб ты еще раз не ехала, а ты перезвони и скажи, чтоб закрыли плательщика Ивана.

Отмечают, что в переписке с Марченко Настя К. отправляла ей фотографии счетов за коммунальные услуги, предоставленные ресторану "Бограч". Это может свидетельствовать о том, что Марченко непосредственно вовлечена в коммерческую деятельность ресторана и может получать от этого прибыль. Марченко провела оплату по коммунальным счетам на сумму в 10 тысяч 230 гривен.

Под "ФОП Марченко Иван" скорее всего имеется в виду муж Людмилы - Иван Александрович Марченко. Он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель по адресу улица Владимира Великого, 9 в Тернополе. Ресторан "Бограч" расположен по тому же адресу.

Как следует из OpenDataBot, ранее у Людмилы Марченко был открыт ФОП с видом деятельности "деятельность услуг ресторанов". 5 августа, после избрания народным депутатом, нардеп закрыла ФОП.

При этом, в декларации Марченко указано, что за 2018 год она получила 101 720 грн дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

Как сообщал "Апостроф", народного депутата Украины от президентской партии "Слуга народа" Павла Павлиша подловили за скандальной перепиской с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.

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