Карпаты засыпало снегом: опубликованы сказочные фото

Ураинские Карпаты покрыло густым слоем снега и теперь жители горных районов и гости могут наслаждаться сказочными зимними пейзажами.

Фото опубликовал в Facebook Руслан Трач.

На фотографиях - горные пейзажи в закате. Толстый слой снежного покрова освещают лучи солнца, которое садится за горизонт.

На снежном покрове видны небольшие тропинки, которые протоптали люди для удобства передвижения.

Ели и пихты покрытые пушистым белым снегом, который меняет свой цвет от теплого желтого до розового и холодного синего, в зависимости от естественного освещения. Также на фотографиях видно великолепный горный пейзаж, снятый у подножия горы.

Как писал "Апостроф" раньше, Одесса превратилась в зимнюю сказку. Белое "покрывало" накрыло землю, деревья и дома.