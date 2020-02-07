Луна и Солнце в "нимбе": редкие явления природы сняли на фото в разных уголках планеты

В сети показали фотографии редкого атмосферного оптического явления.

Фотографии публикуют в СМИ разных стран.

"Кто вчера вечером долго не ложился спать, а еще и посмотрел в окно в нужном месте и в нужное время. На фото видите довольно редкое явление в форме гало, когда вокруг луны формируются не один, а два кольца. … Оно образуется при прохождении света через пирамидальные кристаллы льда. Это явление точно не распространено, но, как вы видите, в Литве можно ожидать всего", - пишут на Facebook-странице Orai ir klimatas Lietuvoje.

На фотографии запечатлено девятиградусное гало, которое считается довольно редким. Оно обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света. Существует множество типов данного явления. Преимущественно его вызывают ледяные кристаллы в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте пяти-десяти километров.

Также явление увидели и в Канаде, пишет ресурс Steinbach online.

Фото из США опубликовали в Turn to10.

Такую редкость также заметили в России, говорится в портале "ProГород".

Как сообщал "Апостроф", 4 февраля в Санкт-Петербурге заметили необычное явление - пляж на берегу Финского залива покрыт ледяными шарами.