Морозы спадают: синоптики дали прогноз на 8 февраля

В субботу, 8 февраля, на территории Украины продержится небольшой мороз, но осадков уже не будет.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На большей территории страны температура воздуха днем составит -1...+1 градус за Цельсием. Ночью столбики термометров покажут -6...-9 градусов. Холоднее будет в восточных областях, там прогнозируют днем -2...-5, а ночью - 7-13 градусов мороза.

Синоптики в субботу осадков не обещают, во всей Украине будет солнечно. Ветер северный 5-10 м/с.

В Киеве 8 февраля днем температура составит -1...+1 градус. Ночью отметка упадет до значения -7...-9 градусов. Также солнечно и без осадков.

Как ранее сообщал "Апостроф", аномально теплая зима 2019 года является закономерным явлением.