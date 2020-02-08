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В Донецке боевик совершил массовое убийство: фото и детали истории

суббота, 08 февраля 2020, 14:28
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В Донецке пьяный боевик устроил расправу над своими знакомыми, а потом совершил самоубийство.

Об этом написал в Twitter журналист Денис Казанский.

"В соцсетях пишут, что в Донецке на Чулковке вчера по пьяни боевик ДНР застрелил своих знакомых и застрелился сам. Пять трупов. Официальной инфы, скорее всего, не будет, как обычно, замнут", - пишет журналист.

Позже он написал, что информация о массовом убийстве в Донецке подтвердилась.

"Сотрудник "МГБ" Виктор Москаленко застрелил 4 человека и совершил самоубийство. Погибли "начальник и зам. начальника следственного отдела Калининского РУВД" Роман Юдин и Мажерович Григорий, ещё один сотрудник "МВД" и таксист" - написал Казанский.

Информацию по жертвах уточнил известный блогер Necro Mancer в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео снайпера ВСУ за "работой".

Также на Донбассе ликвидировали очередного боевика из Татарстана Мухамеджанова Рамиля. Боевик НВФ "Сомали" по кличке "Ветер" попал в "200 бригаду" 5 ноября прошлого года, а 6 ноября его тело отправили на родину.

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