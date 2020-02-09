Деньги начнут "выбивать": озвучен тревожный прогноз по судьбе должников за коммуналку в Украине

С наступлением рыночных отношений в сфере коммунальных услуг поставщики будут активнее "выбивать" долги из пользователей, поэтому должникам стоит задуматься над тем, как рассчитаться с наименьшими потерями.

Об этом сообщается в материале "Сегодня".

Самый простой путь для выплаты долга – реструктуризация (рассрочка) неуплаченного. Одна пока цифры не впечатляют: за 2019 год лишь 68 тыс. должников из нескольких миллионов человек реструктуризировали долги на 532 млн грн. Это менее 1% от всей суммы задолженности.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что коммунальные службы лукавят, говоря об огромных долгах за коммунальные услуги.

"Значительная часть этих долгов, примерно 20-25%, или порядка 15 млрд грн, – безнадежные, так как по ним истек срок исковой давности – три года. Также есть долги умерших людей, которые проживали в неприватизированных квартирах, их взыскать тоже невозможно. Государство должно разработать механизм списания таких долгов, а поставщики комуслуг – активнее заниматься взысканием через суд и реструктуризацией долгов, которые еще можно взыскать, а не популизмом, рассказывая, какое плохое население, которое потребляет услуги, но не платит за них", – отметил Охрименко.

Согласно подсчетам Госслужбы статистики, за минувший год существенно вырос процент тех, кто оплачивает счета за потребленные тепло, воду, газ, электроэнергию и т. д. Если в 2018 году оплачивалось 58% квитанций по коммуналке, то в 2019 году – уже 79%. При этом, например, средняя сумма в платежках за декабрь 2019 года оказалась на 80 грн меньше, чем за декабрь 2018 года – 2212 грн против 2292 грн. Но все равно долги выросли: по газу – до 27,9 млрд грн (+1,5 млрд грн), по отоплению и горячей воде – до 20,4 млрд грн (+3,7 млрд грн), за содержание домов – до 5,1 млрд грн (+2 млрд грн), по холодной воде – до 4,1 млрд грн (+1 млрд грн), за вывоз мусора – до 0,8 млрд грн (+0,2 млрд грн), за электроэнергию – до 5,4 млрд грн (+0,6 млрд грн). Всего задолженность увеличилась до 63,7 млрд грн (+8,1 млрд грн).

По регионам в 2019 году сохранилась тенденция 2018 года: лучше всего оплачивают счета жители западных и центральных областей, хуже всего – жители востока и юга. Хотя, как видно из инфографики, платежная дисциплина и там намного улучшилась. Если, например, в прифронтовых Луганской и Донецкой областях в 2018 году население оплатило всего 61,6% и 69,4% сумм, выставленных за услуги, то в 2019 году – уже соответственно 74,1% и 78,6%. Для сравнения: по Украине в остальных областях, не вошедших в рейтинг, потребители оплатили в 2019 году от 93% до 98% счетов, в Киеве – 94,6%.

Подробнее о теме долгов за коммуналку читайте в материале "Апострофа": Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ.