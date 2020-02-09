Завален мусором, порос травой: опубликованы грустные фото водной катастрофы в Крыму

После прекращения водоснабжения оккупированного Россией Крыма с территории Украины пересохшие участки Северо-крымского канала (СКК) превратились на свалку мусора, поросшую травой.

Об этом сообщает местное издание "Керчь.ФМ".

Водоснабжение остается самой острой проблемой на полуострове со времени аннексии Крыма. Оккупационные власти рассматривают возможности накопления воды в пустующих участках Северо-крымского канала, но пока безуспешно.

Как убедились журналисты, на северо-западе СКК пересох полностью.

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Русло некогда полноводного канала теперь замусорено, заросло травой и кустарником. Только бетонные плиты ограждения еще напоминают о существовании важного для полуострова объекта инфраструктуры.

Как сообщал "Апостроф", в Крыму обмелел Северо-крымский канал в районе Семисотки. Если посмотреть на снимки двухмесячной давности, то можно заметить, что воды в нем стало намного меньше.