Кому - лекарства, кому - водка: россиянин на охваченном коронавирусом судне устроил "бунт"

Стилист Аркадий Булгатов, оказавшийся в числе пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, устроил "бунт" и раскрыл суровые условия содержания на зараженном коронавирусом судне, которое в настоящее время стоит на карантине у берегов Японии.

Об этом пишет News.ru.

По его словам, сразу после того, как лайнер был изолирован, на борту начались перебои с продовольствием.

"Воду вообще не давали, только после скандала ее принесли", - рассказал он.

Впоследствии ситуация была стабилизирована.

Кроме того, главной проблемой на борту Булгатов назвал ситуацию с алкогольными напитками.

"Мы не успели закупиться на остановке спиртным, и теперь нам сказали, что алкоголь мы можем заказывать, но цены - 24 доллара за 30 миллилитров виски. И вот сейчас, по последним данным, на корабле он закончился вообще", - пожаловался турист.

Проблемы возникли не только у Булгатова, соседи с другой палубы от отчаяния вывесили в окно простынь с надписью SOS, I need a Corona beer ("SOS, мы очень хотим пиво “Корона”).

Кроме того на судне возникла проблема с лекарством,их не хватает, но вчера должны были подвезти.

Собеседник издания также рассказал, что пассажиры не выходят из своих кают - туда же им приносят еду, а недавно начали раздавать игральные карты. Также на борту с перебоями работает интернет.

Подробнее об этой ситуации читайте в материале "Апострофа": Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess.