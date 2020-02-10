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В России сделали громкое заявление об обмене послами с Украиной и судьбе Донбасса

понедельник, 10 февраля 2020, 11:31
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в контактах с Украиной на внешнеполитическом уровне и разведении сил на Донбассе.

Об этом сообщает "Российская газета".

"Мы заинтересованы в контактах (с Украиной - "Апостроф"). Владимир Путин общался с Владимиром Зеленским в Париже. Результатом, как вы знаете, стала договоренность по газовым делам, важная и для обеих стран, и для Европы. Да и для создания более конструктивной атмосферы тоже", - сказал российский министр.

Лавров рассказал, что с главой МИД Украины Вадимом Пристайко виделся лишь один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года, больше причин для встреч не было.

"Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях", - заявил он.

Вспомнил он и прошлогодний обмен пленными между Украиной, Россией и боевиками ДНР-ЛНР.

"Сейчас Зеленский анонсировал, что дополнительно к декабрьскому российско-украинскому обмену будет и украинско-украинский обмен. То есть Киев и Донбасс обменяются лицами, задержанными в контексте конфликта на Донбассе. Конечно, позитивно, что Зеленский проявил политическую волю, несмотря на очень непростую внутриполитическую ситуацию в Украине, и все-таки выполнил решение двух предыдущих Нормандских саммитов - Парижского 2015 года и Берлинского 2016 года", - считает Лавров.

По его словам, достигнут прогресс по вопросу обмена удерживаемыми лицами. Наблюдается он и в том, что касается разведения сил и средств.

"Очень важно, что в Париже на декабрьском саммите 2019 года был принят итоговый документ, где помимо необходимости продолжать разведение сил и средств, а также соблюдать и пресекать нарушения прекращения огня, фиксируется и значение политического процесса в соответствии с Минскими договоренностями, в том числе "формулы Штайнмайера", и необходимость закрепления в украинском законодательстве на постоянной основе особого статуса Донбасса, с которым связана "формула Штайнмайера", - то есть, как и договаривались в Минске, в контексте конституционной реформы по децентрализации", - говорит он.

Лавров заявил, что Зеленский якобы "вскрыл" заранее подготовленный и согласованый документ касательно разведения сил на Донбассе.

"Те, кто готовил саммит, согласовали (украинцы под этим подписались) договоренность о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения. Зеленский же резко заявил, что он на это пойти не может, а разведение возможно только в отношении трех населенных пунктов дополнительно к Петровскому, Золотому и станице Луганской. По его словам, в станице Луганской, в Петровском и в Золотом разведение заняло пять с лишним месяцев, поэтому если экстраполировать этот темп на всю линию соприкосновения и количество населенных пунктов на ней, это займет 10-15 лет", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские представители в Трехсторонней контактной группе ведут переговоры в Минске о продолжении разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе на трех "гуманитарных" участках.

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