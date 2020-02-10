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В России зимние развлечения на авто обернулись жуткой трагедией, видео

понедельник, 10 февраля 2020, 12:01
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В Иркутской области (Россия) экстремальная езда на "ватрушке", привязанной к машине, закончилась настоящей трагедией: женщина погибла под колесами автомобиля.

Об этом сообщает "Бушующий мир" в Telegram.

Жуткую аварию зафиксировала камера видеорегистратора.

На записи видно, как на повороте прицепленный к автомобилю тюбинг, на котором ехала дама, резко занесло, и жертва рискованного развлечения оказалась под колесами встречного транспортного средства.

По некоторым данным, устроивший опасное катание водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в субботу, 8 февраля, в селе Долинском Запорожской области трое детей провалились под лед и утонули.

Напомним, что на Закарпатье во время рыбалки под лед провалились двое мужчин.

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