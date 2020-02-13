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Уже не страшно: фото и история миротворца в Конго, героически воевавшего на Донбассе

четверг, 13 февраля 2020, 05:28
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Украинский военный летчик Василий Мулик рассказал о том, как в 2014 году ему удалось увести свой вертолет от ракеты боевиков, а также о том, что ему пришлось пережить после.

Историю бойца опубликовали волонтеры фонда "Вернись живым".

В данный момент Мулик находится в составе миротворческого контингента в Конго. Именно оттуда он рассказал волонтерам о том, что произошло на Донбассе 31 августа 2014 года.

Украинский вертолет в этот день отправился на точку подбора раненых. Боевики устроили на него засаду и выпустили ракету из ПЗРК. Однако, Мулику удалось вывести вертолет из-под обстрела. Понимание того, что на самом деле с ним произошло, пришло только потом.

Также читайте материал "Апострофа" о том, что происходило в 2015 году в одном из ключевых сражений войны на Донбассе: Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево.

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